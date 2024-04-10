أحمد رزق: المتحدة أحدثت حالة ثراء لدى المشاهد بتنوع الدراما

قال الفنان احمد رزق إن الموسم الرمضاني شهد تنوعا كبيرا في الدراما التليفزيونية، مؤكدًا انه توجه محترم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجهود ملحوظ ما تفعله من تطور كبير في الدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية.

وأضاف “رزق” في تصريح، لـ“الدستور”، أنه يرى المنافسة الرمضانية هذا العام في مصلحة الجمهور ومنوعة بشكل كبير، لافتًا إلى أن فكرة التنوع في المواضيع بالنسبة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحدث حالة ثراء لدى المشاهد.

أما عن مسلسلات الـ15 حلقة، فقال أحمد رزق إن فكرة الـ15 حلقة يراها جيدة جدًا وتجعل الأعمال الدرامية التليفزيونية مشدودة وإيقاعها مضبوط، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيتضمن عددا من مسلسلات الـ15 حلقة أكبر من العام الجاري، مؤكدًا أنها فعليًا أثبتت نجاحها وأهميتها و"حلاوتها"، لأنها لم تجعل هناك فرصة بالشعور بالملل لدى المشاهد أبدًا، موضحًا أنه توجه محترم من الشركة المتحدة الحقيقة.

جدير بالذكر أن شارك أحمد رزق في موسم رمضان المنقضي في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالسسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارتهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.