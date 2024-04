مسلسل بيت الرفاعي 29.. فاروق يقتل رقية بعد كشف مخططها لاتهام ياسين بخطف ابنه

انتهت أحداث الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي منذ قليل على مشهد صادم حيث قتل فاروق رقية بعد أعوام عديدة من حبه لها منذ الطفولة، وذلك لاكتشافه مخططها للانتقام منه طوال فترة زواجهما.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

عاد فاروق إلى منزله فاقد الأعصاب، وعنف “هند” طليقة ياسين، وأمر عجوزة بأخذ “حبيبة” لمساومة ياسين بها بسبب خطفه لانه كما قالت له رقية، وانفعلت هند على فاروق وتوسلت له ان يترك ابنتها وشأنها، ولكنه أصر على أخذها، وسأل رقية إذا كانت تواصلت مع ياسين لمقابلته أم لا،ـ واجابته انها اتفقت معاه لمقابلته.

أكد فاروق لرقية انه لن يترك ياسين وشأنه ولكنها هدأته وطلبت منه ان يتركها هي تتصرف معه، ليحضر ياسين في المكان المتفق عليه ويتفاجأ بوجود فاروق فيتهمها بالغدر للمرة الثانية، ولكن كانت المفاجأة ان رقية كانت تخطط لهذه اللحظة منذ زواجها من فاروق.

وسيطرت حالة من الصدمة على فاروق عندما علم بمخطط رقية التي اتفقت مع شقيقها يحيي بأخذ الطفل لتتهم ياسين بخطفه ويتقابلا وتطلب من ياسين قتل فاروق، واعرب فاروق عن صدمته في رقية خاصة وانها تعتبر حبه الأول ومنذ الطفولة، لذلك قرر قتلها، لينهار ياسين ويحاول مساعدتها وتنتهي الحلقة الـ29 على هذا المشهد.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة الأخيرة

تعرض اتلحلقة الأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى غدا على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.