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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

حق عرب الحلقة 29.. صباح الجياش تكشف حقيقة نجلها عرب السويركي

حق عرب
حق عرب

انطلقت أحداث الحلقة الـ29 وقبل الأخيرة من مسلسل  حق عرب للنجم أحمد العوضي، باعتراف صباح الجياش بأن عرب السويركي هو نجلها، بعدما كاد أن يقتل عبدربه رياض الخولي، الأمر الذي لم يصدقه كليهما، وسط حيرة أهل منطقة المغربيلين جميعا.

مسلسل حق عرب الحلقة 29

واستكملت الأحداث بحيرة كبيرة دخل فيها الثلاثي عرب السويركي بعدما عرف أنه ابن صباح الجياش وأنغام بعدما علمت ان والدتها ليست الجياش وعبدربه الذي لم يستطيع أن يتحدث لما وجده من مفاجأة كبيرة للغاية، الأمر الذي أدخلهم جميعا في حالة صدمة غير متوقعة.

ويتحدث عرب السويركي مع والدته التي تجسد شخصيتها سلوى عثمان، عن حقيقة أن والدته هي صباح الجياش، الأمر الذي تنفي تماما سلوى عثمان، وتؤكد أنه نجلها، الأمر الذي يدخله في حيرة كبيرة للغاية خاصة وأن الأمر يصعب تصديقه نهائي، لكنه أصبح شبه حقيقة في مخيلته.

تتواصل الأحداث بدخول عبدربه في حالة صدمة لما قالته صباح الجياش، وسط حيرة غير طبيعية دخل فيها ليعيد حساباته من الأول بشكل يجعله لا يعلم حقيقة الأمر من عدمه.

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أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته التي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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