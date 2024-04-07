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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

16 أبريل.. صناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوف لميس الحديدى

برنامج كلمة أخيرة
برنامج "كلمة أخيرة"

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أبطال مسلسل "صيد العقارب"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يحل كل من الفنانة غادة عبد الرازق  والفنان محمد علاء والفنان أحمد ماهر والفنانة سيمون والفنان أحمد ماجد والفنان محمد علي رزق والكاتب باهر دويدار والمخرج أحمد حسن، ضيوفًا على البرنامج في حديث خاص عن المسلسل وكواليس العمل الرمضاني.

يتحدث الضيوف عن أدوارهم وأبرز كواليس "صيد العقارب"، وأهم التحديات التي واجهتهم خلال تصوير المسلسل، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدى صيد العقارب غادة عبد الرازق المخرج أحمد حسن باهر دويدار

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