مسلسل بيت الرفاعي.. ملخص الحلقة 27

يواصل مسلسل بيت الرفاعي تصاعد أحداثه المليئة بالإثارة والتشويق، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين للمخرج أحمد نادر جلال.

بدأت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك بين ياسين وفاروق، ليكشف سبب توعد الأخير بالانتقام من الأول في البداية، فذهب “فاروق” إلى عيادة “ياسين” ليطلب مساعدته لموافقة عمه “محمود الرفاعي” بالموافقه على زواجه من “رقية”، لكن سخر ياسين من طلبه ورفض هو الآخر طلب الزواج.

انفعل فاروق على ياسين وسأله عن سبب تغيره معه رغم أنهما كانا أصدقاء مقربون منذ طفولتهما، ليجيبه فاروق السبب أنه ظل مع “محمود الرفاعي” في تجارة الأثار وكسب المال عن طريق غير مشروع ولم يتصدى له، وكان مبرر فاروق أنه استطاع ان يتصدى له لأنه والده ولكنه لم يستطيع رفض العمل معه في تجارة الاثار لانه عمه وليس والده.

وشعر “فاروق” بأن ياسين ووالده محمود الرفاعي يقللان من شأنه برفضهما الزواج من رقية التي تعتبر حب طفولته منذ الصغر، لذلك توعد لهم بالانتقام خاصة وان والدته ناهد كانت دائمًا تقنعه بان عائلة الرفاعي سبب وفاة والده وابتعاده عنها.

حرص “سعيد” محمد لطفي، على مساعدة “ياسين” أمير كرارة، بإثبات براءته من تهمة قتل والده وعمه، فقرر خطف ابن “عجوزة” المساعد الأول لـ “فاروق” احمد رزق، للضغط عليه اجباره بالاعتراف بجرائم فاروق.

وعندما علم “ياسين” بخطف الطفل انفعل وعنف “سعيد” بشدة، لتدخل الطفل في الصراع القائم بينه وبين فاروق، خاصة وأن يبدو الطفل أنه في حالة ذعر بسبب اختطافه، وأمر سعيد باسترجاع الطفل من حيث أخذه.

تفاجأ يحيي باتصال صديقه الضابط ليبلغه بأن فاروق حرر محضر ضده يتهمه فيه باختلاس مليون جنيه من شركة الرفاعي للسياحة، ولكن نفى يحيي اختلاسه لأي اموال، مؤكدًا أنه معه الدليل على ذلك، وأكد صديقه ضرورة حضوره غدا لقسم الشرطة، ووعده يحيي بأنه سيحضر بالصباح الباكر.

ذهب “ياسين” لمنزل عجوزة ليساومه بطفله مقابل الاعتراف بجرائم فراوق، فرفض عجوزة في البداية نظرًا لمعرفته بطيبة “ياسين” ولكن أكد له ياسين انه يستطيع أن يحرمه من طفله طوال عمره، واتفقا على خطة وضعوها لوقوع فاروق.

قابل “ياسين” شقيقته “رقية” بالصدفة أثناء زيارتهما لمقابر والدهما بمناسبة عيد ميلاده، ورفض اعتذارها واتهمها بالغدر والاستسهال بعكس جمالات ويحيي، وأكد لها أن طفلها من فاروق سوف يجعلها تشعر بما يشعرون به تجاه فاروق، لتنهار رقية بالبكاء.

تفاجأت رقية بدخول فاروق مصطحبًا معه هند طليقة ياسين وابنته “حبيبة”، فتتعجب رقية من مجيء هند وابنتها، ليخبرها فاروق بانهما سيتزوجان، وهو الأمر الذي تسبب صدمة لرقية وانتهت أحداث الحلقة 27 على هذا المشهد، لتستكمل الحلقة 28 غدًا رد فعل رقية وياسين بهذا الخبر.

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 28 تذاع مساء اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.