الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صدفة 28.. هل ستنجح ريهام حجاج في إثبات نسبها من خالد الصاوي؟

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

زاد البحث في الساعات الماضية لمعرفة موعد الحلقة 28 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج عبر موقع جوجل البحثي والذي يشهد إعجاب الكثير من الجماهير، ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة 28.. هل ستنجح ريهام حجاج في إثبات نسبها من خالد الصاوي؟

شهدت الحلقة تخطيط رجل الأعمال طارق بيه، لقتل ابن اخيه طارق، بعد أن استولي علي جميع ممتلكاته، واعطي سكرتيرته غادة ورفيقة طارق شيك بـ ١٠ ملايين جنيه، مقابل تعاونها معه.

ووجد طارق، الشيك بالصدفة، في شنطة غادة، ليعلم انه عمه يدبر لشئ ضده، فيما وصل لـ صدفة جواب بموعد أولي جلسات إثبات نسبها لوالدها فؤاد، لتؤكد صدفة لأهلها أنها لم ترفع أي قضايا ضد والدها، لتكتشف صدفة من المحامي، أن طارق هو من طلب منه رفع القضية بموجب التوكيل.

في الوقت ذاته، أمرت سلوي خطاب، خالد الصاوي (فؤاد)، بكتابة جميع ممتلكاته باسمها هي وأولادها، حتي لا ترث صدفة في أمواله.

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ملخص الحلقة 27 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 28

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.


مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

 

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.


ابطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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