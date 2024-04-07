زاد البحث عن ملخص الحلقة 27 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج عبر موقع جوجل البحثي والذي يشهد إعجاب الكثير من الجماهير، ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

ملخص الحلقة 27 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج

بدأ ملخص الحلقة 27 من مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج باتفاق جلال – رشدي الشامي، مع مصباح – عمرو صحصاح، على قتل طارق – عصام السقا، كما اتفق مع غادة – رانيا الخواجة، أن تفتح لهم باب الشقة لتسهل دخول مصباح، بمقابل 10 ملايين جنيه لكل منهم.

وكانت قد شهدت الحلقة السادسة والعشرون من صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا مشوقة، حيث فتح طارق – عصام السقا، حقيبة غادة – رانيا الخواجة، بالصدفة، حيث كان يبحث عن نقود لمحاسبة الدليفري، فوجد بحقيبتها شيك بمبلغ عشر ملايين جنيه، من عمه جلال – رشدي الشامي.

مسلسل صدفة مواعيد اعادة الحلقة 27

يأتي موعد إعادة مسلسل الفنانة ريهام حجاج الحلقة 27 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.



مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 28

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



ابطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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