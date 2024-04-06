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حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة محور اهتمام الملايين من ربات البيوت خاصة مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك حيث تعد من الحلويات التي لا غنى عنها في العيد حيث يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ونتائج هائلة.

حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

نعرض للقراء ضمن حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام مقادير متوفرة لديكي في المنزل، لذلك تتبعي السطور التالية من “الدستور” لصناعة أفضل الحلويات وفقا للمقادير التالية:-

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مقادير البسبوسه بالقشطة

كوب سميد
علبه قشطه
1 معلقه صغيره فانيلا
1/2 كوب سكر
1/2 كوب زيت
1 معلقه كبيره بيونغ باودر
مقادير القشطه
2 كوب حليب
4 ملاعق نشأ
4 حبات جبنه اي نوع
1 علبه قشطه
للتزين فستق حلبي

حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

 

 

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خطوات إعداد البسبوسة بالقشطة

1 - نضع في الخلاط البيض والفانيليا والسكر والزيت ونخلطهم جيدا.

2 - ثم نضيف عليهم السميد والقشطه والبونغ باودر.

3 - ندهن الصينية بقليل من الزيت ونضع أقل من نصف خليط البسبوسه وندخله الفرن لمده 5 دقائق أو حتى يصبح متماسك.

4 - نضع كل مقادير القشطه في الخلاط ونخلطهم قليلا ثم نضعها في قدر على النار حتى تغلي مع التحريك المستمر.

5 - نضع القشطه فوق البسبوسه ثم نضع باقي الخليط البسبوسه ثم ندخلها الفرن.

6 - تسقى بالقطر ثم توضع بالثلاجة حتى تتجمد القشطه.

7 - تخرج من الثلاجة ثم تزين بالفستق الحلبي وتقدم.

حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

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مدة تسوية البسبوسة بالقشطة

ولأن البسبوسة بالقشطة من ضمن الحلويات المفضلة لدى الكثير فهي لا تستغرق وقتًا، ويمكن تحضيرها في وقت قياسي، وتوضع البسبوسة في الفرن، على درجة حرارة 180 بين 30 -40 دقيقة، حتى يصبح لون الوجه ذهبيًا.

حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
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