مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" أحداث الحلقة 25

زاد البحث عن ملخص الحلقة 25 من مسلسل صدفة عبر موقع جوجل البحثي والذي يشهد إعجاب الكثير من الجماهير، ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة تفاصيل أحداث الحلقة 25

بدأت أحداث المسلسل بأن قررت رندا هروب علي (سليم الترك) دون علم والدتها بعد أن اتفقوا على موعد الفرح حتى لا ينكشف حملها.

فؤاد (خالد الصاوي) يخطف علي (سليم الترك) بعد أن رد على هاتف ابنته فرح (نور إيهاب) وكذب عليه بأن هاتف فرح مسروق وأنه سيقابله ليعطيه الهاتف، وتحاول هالة (سلوي خطاب) أن تستجوبه بعد أن شكت بأن صدفة (ريهام حجاج) هى السبب فى أزمة فرح.

صاصا (أحمد أبو زيد) يرفض طلاق نوجا (رباب ممتاز) ويصطدم مع أهله ويختار أن يتزوجها ويترك أهله.

غادة (رانيا الخواجة) تعترف لطارق (عصام السقا) بأنه علمت أنه ذهب إلى صدفة.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 26

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرين

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.