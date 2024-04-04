مسلسل صدفة الحلقة 25.. عصام السقا يحاول مرة آخرى مع ريهام حجاج

تنوّعت تفاصيل مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، وترصد “الدستور” تفاصيل أو ملخص الحلقة التى شهدت طرد ريهام حجاج من منزل خالد الصاوى.

مسلسل صدفة الحلقة 25

شهدت الأحداث السابقة، نجاة عصام السقا طارق من القتل، على يد غادة، التي أكدت له أن عمه طلب منها قتله بوضع السم في العصير، لتقوم بتهديده بالقتل بالفعل، إذا غدر بها أو عرف فتاة غيرها، وهو ما دافع به عن نفسه بأنه لم يقم بهذا الفعل.

وذهب طارق إلى صدفة التي أصابها الصدمة فور رؤياه، وأنه لا رابط بينهما، لكنه أقنعها بالذهاب معه، حتى يبلغها بحيلة للتخلص من أزمة الزواج بعمه، وبالفعل استقلت صدفة سيارة طارق في الوقت الذي كانت «غادة» تراقبهما.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 25

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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