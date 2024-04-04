ريهام حجاج لـ"الدستور": أفهم ما يُريده الجمهور.. و"صدفة" الاختيار الأمثل

عبّرت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بردود الأفعال من الجمهور على مسلسلها "صدفة"، الذي يُعرض خلال موسم دراما رمضان الحالي.

وقال "حجاج"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أكثر الأمور التي أعجبتني هي فكرة أن الجمهور يتحدث معي طوال الوقت حول أن أطفالهم يُشاهدون العمل، وهذا أمر أسعدني للغاية، فهذا العمر الصغير سواء الشباب أو السن الصغيرة، هي الفئات الأكثر استهدافًا من جانبنا.

وتابعت: "فكلمات الجمهور تسعدني كثيرًا في هذا الجانب، زي (ابني مش بيسيب حلقة.. بنتي حافظة التتر.. ولادي بيحبوا صدفة). الكلمات دي بتخليني أشعر بحالة نجاح كبيرة".

وواصلت: "أشعر عند سماعي لتلك الكلمات أنني حققت الهدف، فأنا بعرف ماذا يحب الناس وبفهم نوعية الجمهور؛ فمثلاً العام الماضي لم يأت إليّ أطفال يتحدثون عن حبهم لـ(جميلة)، فالجمهور وقتها مختلف وله تفاصيله المغايرة تمامًا عن جمهور (صدفة)".

وأوضح أن "مسلسل صدفة ليس عمل كوميدي، هو لايت اجتماعي، ولدينا أحداث مشوقه وتراجيديا وأشكال والوان من الأحداث المتنوعة"، متابعة: "والمسلسل لم يكشف عن تفاصيله الكاملة بعد، فنحن في بدايته وهو مكون من 30 حلقة، والمسلسل ككل به الكثير من التفاصيل التي جعلتني أحب (صدفة)، فالشخصية نفسها أحببتها منذ أن كانت على الورق، فالمؤلف أيمن سلامه كتبها بطريقة إبداعية للغايه، والتجربة حلوة بالنسبة ليّ. وأنا كنت مصممة أقدم حاجة مختلفة، و(صدفة) كانت الاختيار الأمثل".

قصة مسلسل صدفة



كشفت الأحداث الماضية عن أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل كشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة



صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.