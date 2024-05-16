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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية فى الجيزة

آرشيفية
آرشيفية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، اليوم الخميس، حكمها على متهم بتزوير محررات رسمية في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 7510 لسنة 2023 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 3198 لسنة 2023 غرب القاهرة، عن قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية برخصة السير المنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث إنه زور في توكيل خاص واستعمل خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لمرور الجيزة.

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