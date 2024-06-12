الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكافحة المنشطات تكشف التفاصيل الكاملة في موقف رمضان صبحي ومدة إيقافه

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مستجدات موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز، في قضية إيقافه بسبب المنشطات.

وقال شوبير عبر إذاعة “أون سبورت أف إم”، إن حازم خميس رئيس لجنة المنشطات أكد أن هناك جلسة ثانية للاستماع في القضية ولا يصح للاعب المشاركة خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه إذا ثبت في الجلسة الثانية تناوله المنشطات سيتم إيقاف اللاعب لمدة عامين أو أربعة، وذلك بعد إرسالها إلى المنظمة العالمية “وادا”.

وأكد خميس، أن رمضان صبحي لديه تلاعب في العينة وانتهاك قواعد اللعب.

بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

ورصدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال الأيام الماضية، ظهور أشخاص لا ينتمون إليها عبر وسائل الإعلام المختلفة، للحديث حول قضايا جوهرية تخص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وحدها دون غيرها، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل واللغط حول قضايا منظورة وما زالت محل مداولة ولم يصدر فيها قرار نهائي.

ولاحظت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من بين هؤلاء، ظهور مسئولين سابقين في المنظمة للحديث وإبداء الرأي في قضايا تخص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والرياضيين المصريين، والإدلاء بمعلومات مغلوطة، الأمر الذي يضر بالرياضة المصرية والرياضيين المصريين.

وتُحذر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أي شخص غير ذي صفة يتحدث في أمور فنية تخص قضايا منظورة مرتبطة بها، بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص تطبيقًا للمعايير والقوانين المصرية والدولية المتبعة.

وتهيب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالسادة وسائل الإعلام المختلفة، عدم استقاء أية معلومات من مصادر غير رسمية ليس لها صفة، مع مراعاة أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات - طبقًا للكود الدولي والمعايير الدولية - لا يمكنها الكشف أو الإفصاح عن معلومات تخص قضايا منظورة إلا بعد صدور القرار النهائي بعد انتهاء كافة الإجراءات التي حددتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وفقًا للكود الدولي.

احمد شوبير رمضان صبحى بيراميدز المنشطات لاعب بيراميدز

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