كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد اليوسف، اليوم، بالتحفظ على صاحب العقار الذي شهد حريق المنقف للتحقيق في أي تقصير أو إهمال.

وارتفعت حصيلة ضحايا حريق منطقة المنقف في الكويت لأكثر من 35 حالة وفاة وعشرات المصابين، فيما نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في عمارة يقطنها عمال أجانب.

وتفقد وزير الداخلية صباح اليوم موقف حريق المنقف، معلنًا منح مهلة حتى صباح غد فقط لأصحاب العقارات المخالفة لإزالتها وإلا سيجدون البلدية وفرق الإزالة موجودة، مؤكدًا أن الإزالات ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية.

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المنقف لـ41 وفاة

وأكد فهد اليوسف أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك أيضًا فيما يخص تكدس العمالة، معلنًا التحفظ على صاحب العقار ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال أدى لهذا الحريق.

وقال وزير الدفاع وزير الداخلية إن ما حدث بالمنقف كارثة حقيقية، مشيرًا إلى وفاة 41 شخصًا حتى اللحظة، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة لجشع وطمع أصحاب الشركات وأصحاب البنايات.

وأعطى اليوسف أوامره بشكل فوري وبدون سابق إنذار للجهات المعنية في بلدية الكويت والقوى العامة للتعامل الفوري مع التعديات بالبنايات السكنية والمواقع الأخرى لتلافي هذا النوع من الحوادث.

سوء تخزين وتكدس العمال.. أسباب حريق المنقف

يأتي هذا فيما كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن أن الأسباب الأولية تشير إلى سوء تخزين في الطابق الأرضي، ووجود العديد من أنابيب الغاز التي فاقمت من اشتعال الحريق.

وذكرت مصادر لـ"الجريدة" أن الحريق بدأ في غرفة الحارس وامتد إلى استراحة بالدور الأول ثم إلى مخزن به أسطوانات غاز وامتد لبقية العمارة المكونة من 7 أدوار، مشيرة إلى أن أغلب الوفيات من الجنسية الهندية، فيما كان يوجد داخل البناية نحو 160 عاملًا حسب إفادة صاحب الشركة.

وأوضح مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان، في تصريحات اليوم، أن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 ضحية، فيما تم نقل 15 مصابًا إلى المستشفيات توفي منهم 4 أفراد.