ديانا رحمة: "مليحة" وجبة درامية دسمة لتوعية الأجيال الجديدة بأبعاد القضية الفلسطينية

عبرت الفنانة ديانا رحمة عن سعادتها بردود الافعال التي يحققها مسلسل مليحة، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2024.

وقالت “ديانا” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مسلسل “مليحة” عمل درامي يوعي الأجيال القادمة بتشابكات القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي عربي.

وتابعت: “ردود الأفعال على العمل تؤكد على الوعي العربي المتزايد بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم والتمسك بالقضية”.

واختتمت :"حاولنا من خلال العمل تقديم وجبة درامية دسمة تفيد الشباب من غير الملمين بأبعاد القضية الفلسطينية" .



قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةD S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.