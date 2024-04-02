مسلسل حق عرب الحلقة 23.. عبد ربه يستولي على ممتلكات "صباح" ويُطلقها

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. يُطلق “عبد ربه” زوجته صباح الجياش، بعد خضوعها لأوامره والتنازل عن جميع ممتلكاته.

يقرر “عرب” التخلص من إدمان المخدرات داخل المنزل، دون دخول مصحات علاجية.

مسلسل حق عرب أحداث الحلقة 23

تطلب “أنغام” من والدها ان يترك عرب السويركي، لانها تحبه، ولن تسامحه اذا اقترب منه او قام بأيذائه، الامر الذي يجعلها تؤكد له انها سوف تقاطعه، وتطلب منه ان تعلم الحقيقة التي جعلته ينقلب عليه بهذا الشكل، ليرفض ان يتكلم معها في هذا الموضوع بشكل نهائي، ويؤكد لها انه اذا كان الرجل الاخير في العالم لم ولن تتزوجه تحت اي شكل من الاشكال.

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ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.