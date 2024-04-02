مسلسل حق عرب ملخص الحلقة 22.. ماذا بعد اكتشاف "جمال" لخيانة سميحة؟

مسلسل “حق عرب” ملخص الحلقة 22.. ينجح جمال عطوة، في ضبط زوجته “سميحة” داخل شقة “رباح”، ويهددهما بسلاحه الناري.

مسلسل حق عرب.. “السويركي” في فخ الإدمان

ويواصل “عرب” معاناته مع إدمان المخدرات، بسبب أعراض الانسحاب، فيطلب من صديقه “محسن” إحضار جرعة من المخدر لإنقاذه من الآلام التي يعانيها.

تفاجأ “عرب” بوالدته وقد سمعت تفاصيل الحوار الذي دار بينه وصديقه “محسن” لتعنفه قائلًة: “مش هسيبك تدخل في الدوامة دي..أنا معاك وجنبك لغاية ما تخف”.

مسلسل حق عرب.. “صباح” تكشف سرها لشقيقة حسنية الداية

وسردت صباح ( وفاء عامر)، خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، لمحاسن شقيقة حسنية الداية حقيقة رضاعة انغام ابنة جلال السويركي على عرب، مؤكدة لها أن انغام عند ولادتها لم تتقبل لبن وفاء عامر وعندما طلبت من ماجدة (زوجة جلال السويركي) أن ترضعها رفضت وقال لها انها تعاني من ورم ولا تستطيع أن ترضعها.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

وعندما علمت صباح هذا خافت على عرب ابنها وتولت إحضار لبن لماجدة لرضاعته واخبرتها بأن هناك رجل خير يقوم بتوفير هذا اللبن للأبناء الأيتام.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، ذهاب عرب السويركي مع والدته واصحابه لفيلا ابو عمار الخليجي، للاقامة فيها لمعالجة السويركي بعدما قام عبد ربه بضربه ضربا مبرحا في الشارع، واكتشف الدكتور الذي قام بتمريض عرب آثار ضرب حقن مخدرات بذراعه.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.