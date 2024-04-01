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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. جمال يكشف خيانة زوجته مع رباح ويرفع السلاح عليهما

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، ذهاب جمال عطوة، لشقة سميحة زوجته ورباح أبو الدهب، والتي يتقابلان فيهما، وتنتهي أحداث الحلقة بفتحه باب الغرفة عليهما وتهديدهما بالسلاح.

مسلسل حق عرب احداث الحلقة 22 

وشهدت الحلقة أيضا معاناة عرب السويركي مع الإدمان، وإحساسه بإرهاق شديد نتيجة أعراض انسحاب المخدر، وطلبه من صديقه محسن بأن يحضر له جرعة مخدرات لتعاطيها لكي يهدأ.

وسمعت والدته حديثه مع صديقه لتعنفه وتقول له: مش هسيبك تدخل في الدوامة دي وانا معاك وجنبك لغاية ما تخف.

وسردت صباح ( وفاء عامر)، خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، لمحاسن شقيقة حسنية الداية حقيقة رضاعة انغام ابنة جلال السويركي على عرب، مؤكدة لها أن انغام عند ولادتها لم تتقبل لبن وفاء عامر وعندما طلبت من ماجدة (زوجة جلال السويركي) أن ترضعها رفضت وقال لها انها تعاني من ورم ولا تستطيع أن ترضعها.

وعندما علمت صباح هذا خافت على عرب ابنها وتولت إحضار لبن لماجدة لرضاعته وأخبرتها بأن هناك رجل خير يقوم بتوفير هذا اللبن للأبناء الأيتام.

كما شهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، ذهاب عرب السويركي مع والدته وأصحابه لفيلا أبو عمار الخليجي، للإقامة فيها لمعالجة السويركي بعدما قام عبد ربه بضربه ضربا مبرحا في الشارع، واكتشف الدكتور الذي قام بتمريض عرب آثار ضرب حقن مخدرات بذراعه.

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. السويركى يلجأ لأبو عمار وآثار حقن المخدرات تظهر بذراعه

مسلسل حق عرب.. ملخص الحلقة 22: عرب السويركي يعاني

تفاصيل أحداث الحلقة 21 من مسلسل حق عرب 

وكانت الحلقة 21 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كشفت كثير من الأحداث الساخنة، بدأت بتحرير عرب السويركي من أيدي مرزوق وابنه مازن، بعدما حذره طاهر بأن والدة عرب قد ابلغت الشرطة عن اختفاءه.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل حق عرب

ويفرج مرزق عن عرب السويركي ويلقي به في الصحراء، لينجده احد المارة ويعود به إلى المغربلين.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

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مسلسل حق عرب الحلقة 22.. هل يجوز الزواج بين أنغام وعرب السويركي؟

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مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

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مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي.. ملخص الحلقة 21

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