مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

انطلقت الحلقة الـ 22 من مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي باستضافة أبو عمار لعرب السويركي ووالدته بعدما قام بتعذيبه عبدربه ورجاله، دون اي مقاومة تذكر منه ليشعر عرب بحالة من الأمان برفقة رجل الاعمال ابو عمار، إلاّ أن الدكتور يشك في تناوله للمخدرات، ويبدأ في نصح احبائه واهله، بعدما علم بتناوله الكميات الكبيرة من المخدر.

مسلسل حق عرب أحداث الحلقة 22

ويشتكي السويركي لوالدته من هم الدنيا وغلبه، مؤكدًا أنه تعب من الدنيا ويتمنى أن يعود طفل كما كان، لتبكي امه وتحاول ان تهدئه حتى يعود لكامل قوته ويستطيع ان يقف على رجله من جديد، ويستطيع ان يكون الاقوى من بين كل من حوله .

تذهب صباح الجياش “وفاء عامر” الى منزل اسرتها القديم، بعدما تركت منزل عبدربه الذي قام بطردها بسبب شكوكه حول علاقته بعرب السويركي، الذي لا يعلم انه ابنه من صلبه، لكنه خبأت ذلك حتى لا يقوم بقتله بسبب تكهنات دجال كان يذهب اليه في الماضي .

وتقوم صباح بالحديث مع صورة والدها لتؤكد له ان عبدربه ظلمها ظلم كبير، وهو السبب في قطاعها لاشقائها في الماضي .

ابطال مسلسل حق عرب



مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب



وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.