الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاء عامر لـ"الدستور": "العوضي" ممثل من طراز رفيع.. سعيدة بتجربة "حق عرب"

وفاء عامر وأحمد العوضي
وفاء عامر وأحمد العوضي

عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على شخصيتها الجديدة “صباح الجياش” والذي تقدمها ضمن أحداث مسلسل “حق عرب” للنجم احمد العوضي.

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موعد إعادة مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضى" الحلقة 17

راي وفاء عامر في احمد العوضي 

وتابعت وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “العوضي” ممثل من طراز رفيع وشخصية مميزة، وانا سعيدة بالعمل معه، فهو ممثل قادر على تقمص أي شخصية يُجسدها.

وأضافت:"العوضي بيتكسف ومتواضع وبيحب كل الناس، إنسان راقى بشكل غير طبيعى ودى طبيعته مش بيتصنع، وانا اتوقع ان يأخذ مكانة كبيرة بين الجمهور والفنانين هذا العام فهو يستحق اكثر بكثير بسبب مجهوده الوافر في التصوير، فهو لا يمل في اظهار مشاهده على افضل شكل ممكن، يليق به وبجمهوره الكبير" .
 

وعن التعاون مع رياض الخولي، قالت :"تعاون مميز ومختلف وبه الكثير من التفاصيل الجيدة التي رأيتها خلال التصوير فشخصيته وشخصيتي اظهرت حالة سيجال رايح جاي في كل حلقة، فرياض الخولي قدمت معه من قبل عدة أدوار فهو نجم كبير حساس مثقف محترم بيحب زملاءه وبحترمه جدا، واحنا أصدقاء وبطمنله" .

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" من بطولة: أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

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