الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "حق عرب" الحلقة 18.. شكوك "عبدربه" تتزايد حول علاقة صباح وعرب

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 18.. واصل والد حنان “دينا فؤاد”، ماولاته لإقناعها بالموافقة على الزواج من “عبدربه” رياض الخولي، مؤكدا أنه شخص مسن وضعيف وغير قادر على حمايتها، فتقرر العودة للعمل بالقهوة من جديد.

مسلسل حق عرب الحلقة 18

تتزايد شكوك “عبدربه” في زوجته صباح الجياش وعلاقتها بـ عرب السويركي، خاصًة بعد رفضها الشديد لزواجه من حنان.

ويلتقي “عرب” من جديد بـ"انغام" كارولين عزمي، ولكن تراهما حنان فتدخل في حالة حزن شديد.

أحداث مسلسل “حق عرب” الحلقة 17 

وانتهت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باعتراف سميحة ابنه عبد ربه، وزوجها جمال عطوة، لوالدها (رياض الخولي)، بخيانه والدتها صباح مع عرب.

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، الإفراج عن حنان الغرباوي، من تهمة الدعارة، بفضل معاونة عبد ربه (رياض الخولي) والذي وكل لها محامي وساعدها في اثبات براءتها.

وفور خروجها ووصولها المنزل وقف عبد ربه أمام أهل الحارة وأكد على براءه حنان وأنها شريفة ومحترمة.

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أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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