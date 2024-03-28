الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد عيد لـ«الدستور»: الموسم الرمضانى ثرى بالأعمال الجيدة وأتمنى العودة للسينما

أحمد عيد
أحمد عيد

أعرب الفنان أحمد عيد عن سعادته بردود الأفعال حول دوره فى مسلسل "الحشاشين"، الذى يجسد خلاله شخصية "زيد بن سيحون"، ضمن أعمال الموسم الرمضانى الجارى.

وعن الأعمال الدرامية الأخرى التى يشاهدها خلال شهر رمضان، قال "عيد"، لـ"الدستور": "بالتأكيد أشاهد الأعمال الجديدة للاستفادة من الزملاء، ويشهد الموسم الحالى الكثير من الأعمال الجيدة التى سأشاهدها بالتأكيد، خاصة أننا انتهينا من تصوير المسلسل وأصبحنا نتابع ردود الأفعال يوميًا". وفيما يخص عودته للسينما قال: "أتمنى أن أقدِّم عملًا سينمائيًا خلال الفترة المقبلة، فأنا مشتاق للسينما، وأتمنى أن تكون شخصية جيدة حتى وإن لم تكن كوميدية، فمقياس النجاح بالنسبة لى يكمن فى حب الجمهور للشخصيات المقدمة والقصة خلال الفيلم، فالعمل الجيد يجبر الجمهور على متابعته".

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