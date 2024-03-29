مسلسل حق عرب الحلقة 19.. ما رد فعل "عبد ربه" بعد ضبط صباح في منزل عرب؟

مسلسل حق عرب الحلقة 19.. تبدأ الأحداث بمحاولة المعلم “عبدربه” قتل عرب السويركي وذلك بعد شكوكه في علاقة بين “عرب” وزوجته “صباح” التي وجدها داخل منزله بالمغربلين.

“عرب” حذر “عبدربه” قائلًا: “انت اتهجمت على بيتي وأنا أقدر أقتلك دلوقتي، لكن عامل حساب للعشرة”.

وتشتعل المواجهة بين “عرب” و"عبد ربه" فيهدده الأخير: “هتدفع الثمن.. ومش هتقوملك قومة في السوق”.

مسلسل حق عرب الحلقة 19

تشك حنان “دينا فؤاد” في وجود علاقة بين “عرب” و “صباح”، فتذهب الى المنزل لتجدها مسرعة من داخل منزله على الشارع وتدخل في حالة شك وانهيار كبير.

مسلسل حق عرب الحلقة 19

يضرب "عبد ربه" زوجته “صباح” بعد ضبطها في منزل “عرب” ويتهمها بالخيانة، وكادت “صباح” أن تخبره بحقيقة أن “عرب” إبنهما، إلا أنها خافت عليه ومن القتل.

أبطال مسلسل حق عرب



والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب



وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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