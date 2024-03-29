أحداث الحلقة 18 من حق عرب.. المعلم عبدالربه يفتح النار على السويركى ويهدده بقتله

"شحنت الخشب اللى أنا اخدتها من الجياشين خلاص بقت بتاعتي وتخصني " بهذه الجملة بدأ بها عرب السويركي حديثه مع المعلم عبدالربه ، وذلك في أحداث الحلقة 18 من مسلسل حق عرب.



لكن المعلم عبدالربه رد عليه رد قوي وقرر فتح النار عليه قائلا:" شكلك كده هتموت نفس موتت أبوك ، فعلا من شابه أباه ما ظلم ، فاكر أبوك جلال السويركي كان واقف نفس الوقفة دي قبل موته ".

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، الإفراج عن حنان الغرباوي، من تهمة الدعارة، بفضل معاونة عبد ربه (رياض الخولي) والذي وكل لها محامي وساعدها في اثبات براءتها.

وفور خروجها ووصولها المنزل وقف عبد ربه أمام أهل الحارة وأكد على براءه حنان وأنها شريفة ومحترمة.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف