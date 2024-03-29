وفاء عامر: سيناريو «حق عرب» ذكَّرنى بكتابات أسامة أنور عكاشة

صنعت الفنانة وفاء عامر حالة مختلفة تمامًا، خلال الموسم الدرامى الرمضانى الحالى، من خلال دورها الجديد «صباح الجياش»، فى مسلسل «حق عرب»، الذى جسدت عبره باحترافية شديدة دور الأم المغلوبة على أمرها، التى تتحول مع الأحداث إلى شخصية مليئة بالقسوة والقوة، ولا تخلو من اللين والطيبة أيضًا.

وفى حوارها التالى مع «الدستور»، قالت وفاء عامر إن ردود الأفعال التى تلقتها إيجابية للغاية ومبهرة لأبعد الحدود، سواء على شخصية «صباح الجياش»، أو على قصة المسلسل ككل.

وشددت على أن المسلسل ملىء بالتفاصيل الحياتية التى تجعله يحظى بمتابعة الجمهور، وهذا ظهر منذ عرض حلقاته الأولى، معتبرة أن السيناريو الذى كتبه المؤلف محمود حمدان، كان له بالغ الأثر فى نجاح المسلسل، ويذكرها بكتابات المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة.

■ بداية.. كيف رأيتِ ردود الأفعال على شخصية «صباح الجياش»؟

- ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية ومبهرة لأبعد الحدود، سواء على شخصية «صباح الجياش» أو على قصة المسلسل ككل، فالعمل ملىء بالتفاصيل الحياتية التى تجعله يحظى بمتابعة الجمهور لمعرفة الجديد فيه، وهذا ظهر منذ عرض الحلقات الأولى منه، فالجميع يتابعه عن كثب، ولعل تصدره الترند يوميًا أكبر دليل على ذلك، وهناك حالة نجاح كبيرة للغاية يحققها العمل.

■ كيف رأيتِ التعاون مع المخرج إسماعيل فاروق؟

- تأخرت كثيرًا فى العمل مع المخرج إسماعيل فاروق، وشعرت بسعادة شديدة بالعمل معه، فالتعاون معه أظهر لى روحًا تمثيلية جديدة، فالمسلسل جميل وكل المشاركين فيه أسماؤهم مهمة وجيدة للغاية بين الخبرة والشباب، و«إسماعيل» استطاع أن يختار العاملين فى المسلسل بشكل جيد، وهذا جعل المتابع يدخل فى الحدوتة، ويستمتع بالقصص المميزة التى كتبت بعناية وببساطة أيضًا.

■ ماذا عن التعاون مع أحمد العوضى؟

- ممثل كبير وذو شخصية مميزة، وأنا سعيدة للغاية بالعمل معه، فهو شخص ذكى وذو قدرة كبيرة على التلوين فى الأداء وإظهار الشخصية كما ينبغى، وأنا أتمنى أن يكلل مجهوده بالنجاح، وأنا سعيدة بالعمل معه، فهو شخص طيب و«يستاهل كل خير»، خاصة بعد المجهود الكبير الذى يفعله فى المسلسل، كما أنه شخص مؤدب وقريب من الشارع ويفعل الخير، وهو خجول ومتواضع ويحب كل الناس، وراقٍ للغاية، وهذه طبيعته وليست تصنعًا، وأنا أتوقع أن يأخذ مكانة كبيرة بين الجمهور والفنانين هذا العام، فهو يستحق أكثر بكثير بسبب مجهوده الوافر فى التصوير، فهو لا يمل فى إظهار مشاهده على أفضل شكل ممكن، يليق به وبجمهوره الكبير.

■.. والتعاون الجديد مع رياض الخولى؟

- هو تعاون مميز ومختلف، وبه الكثير من التفاصيل الجيدة التى رأيتها خلال التصوير، فشخصيته وشخصيتى أظهرتا حالة سجال «رايح جاى» فى كل حلقة، وسبق وقدمت مع رياض الخولى عدة أدوار، فهو نجم كبير حساس مثقف محترم، ويحب زملاءه ويحترمهم جدًا، و«إحنا أصدقاء وباطمن له جدًا».

■ ما أبرز كواليس التصوير؟

- كنا نذهب إلى التصوير سعداء، «إحنا مش بنروح نلعب.. إحنا بنروح نتبسط بالمسلسل إللى إحنا بنحبه، وإحنا شعرنا منذ قراءة أدوارنا بأن المسلسل ممكن يطلع منه حاجة كويسة».

وأحمد الله أن ردود الأفعال منذ عرض الحلقات الأولى وحتى الآن، كانت مرضية بالنسبة لى، وتبين أن وجهة نظرنا كانت الأصح، وهذا ظهر فى آراء الجمهور فى الحقيقة، وعلى «السوشيال ميديا».

فالعمل جيد للغاية على جميع المستويات، وأنا فى بداية قراءتى للنص، قال لى أحمد العوضى «المسلسل مكتوب بشكل سهل جدًا»، بمعنى أن محمود حمدان فد كتب قصة ممتعة للغاية.

■ بمجرد قراءتك السيناريو.. ما أكثر الأمور التى شجعتك على تقديم العمل؟

- محمود حمدان مؤلف عبقرى، وكتب القصة بشكل مميز وسهل للغاية، يجعل الممثل يستمتع بتقديمها، هو شخص «شاطر» وكتاباته تذكرنى كثيرًا بكتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو له طبيعة خاصة فى كتابته، فهى ممتعة وسهلة ومكتوبة بإتقان شديد، فتشعر بأن لديه إحساسًا كبيرًا بالمسئولية، وهو شخص يعلم جيدًا قيمة الفن والفنانين، وهذا أمر نادرًا ما تجده الآن.

■ ماذا عن الوجوة الجديدة فى المسلسل.. كيف تُقيّمينها؟

- المسلسل حقق لى السعادة منذ أول يوم حضرت فيه فى اللوكيشن، شعرت بأن الفريق كله أهلى وأحبابى، ولم أحس بأى شعور سلبى ولو مرة واحدة، وهذا أمر جيد بالنسبة لى، وجعلنى أشعر براحة شديدة وقت التصوير، وهذا جعلنى أقدم أفضل ما لدى.

الوجوه الجديدة التى شاركت معها فى العمل أداؤها جيد، وحققت حالة مميزة، مثلًا دينا فؤاد أقدمهم، وتعتبر نجمة قدمت أعمالًا جيدة من قبل، وتقدم حالة جميلة للغاية فى المسلسل.

وبخلاف «دينا»، لدينا بنات أخريات أقل شهرة، لكن «شاطرين» أيضًا، ولديهن إحساس بالمسئولية، مثل دنيا المصرى وكارولين عزمى تجسدان شخصيتى بنتىّ فى العمل، كذلك الفنان أحمد عبدالله محمود، فهو شخص ممتاز، إلى جانب ميدو أحمد ماهر، فجميعهم يقدمون أدوارًا ذات خط درامى قوى وكبير، وهذا يحسب لـ«العوضى» جدًا، فهو لا يغار من أحد ويدعم كل الشباب العاملين معه فى المسلسل، وأنا أرى أنه يجعل الجميع يُخرج كل ما بداخله من طاقات تمثيلية كبيرة.

■ كيف رأيتِ التعاون مع شركة «سينرجى» المنتجة للعمل؟

- هى شركة محترمة، ولديها كيان كبير، وبها أناس لديهم حس فنى راق للغاية، وهم قادرون على الفرز واختيار العمل الجيد، ويكونون متأكدين من نجاحه، فهى شركة تستطيع أن تمنح العمل كل مقومات النجاح، وأن تصنع منه حالة فريدة تصل إلى قلوب الجمهور ببساطة، وهذا نجاح كبير.

واختيارات مسئولى الشركة حسام شوقى وتامر مرسى كلها ناجحة ومهمة، وهم فحصوا سيناريو «حق عرب» من البداية، وعلموا أنه يستحق أن يُنتج ويعرض فى حدوتة جيدة للمشاهد، وأنا سعيدة للغاية بهذه الشركة، لأن لديها رؤية جيدة، وهى سبق وقدمت مسلسل «جزيرة غمام» الذى شاركت فيه، وحقق نجاحًا كبيرًا.

■ ماذا عن تجربة «جودر»؟

- هى تجربة غنية بالتفاصيل، وأنا سعيدة للغاية بالمشاركة فيها، ومع كل هذا الكم الكبير من النجوم الشباب والكبار، فالعمل أراه من الأعمال المميزة التى ستجد مكانتها بين الجمهور خلال هذه الفترة.

■ كيف كان التعاون مع ياسر جلال؟

- ياسر جلال ممثل عبقرى وملىء بالحيوية والطاقة الفنية الكبيرة، وأنا أجسد فى العمل دور والدته، وهو دور مختلف عن أى دور قدمته من قبل، وأستطيع أن أصف الشخصية بأنها «امرأة مع الله»، تفقد بصرها، نتيجة بكائها ليل نهار على ابنها «جودر»، الذى تحبه للغاية، لكنه يتعرض لكثير من الصعاب، والعمل ملىء بالمفاجآت الكبيرة التى تم إخراجها بشكل احترافى مميز.

■ ما رأيك فى مسلسل «الحشاشين»؟

- أنا سعيدة ومعجبة للغاية بما تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أعمال مميزة وعالية القيمة، وتحديدًا مسلسل «الحشاشين» للنجم كريم عبدالعزيز، كما أن سعادتى قد تضاعفت بكون المسلسل يقدم باللهجة العامية، حتى يصل للمشاهدين بكل بساطة وسلاسة، فالعمل يعرفنا على تاريخنا بشكل كبير، وأرى المسلسل فخرًا للصناعة المصرية، وأحب أن أهنئ كل العاملين فيه على أدائهم الجميل.

■ أخيرًا ما تمنياتك للفترة المقبلة؟

- أتمنى أن يجد المشاهد ما يتمناه من أحداث جيدة، فى «حق عرب»، وأتمنى أن أعيش فى سلام، وأن ينعم أفراد أسرتى بالصحة والستر، وأن أكون مميزة فى اختياراتى المقبلة على مستوى الشخصيات التى أقدمها للجمهور.