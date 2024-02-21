الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" في رمضان

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن السباق الرمضاني 2024، إذ تستمر جهود المتحدة في تقديم مسلسات متميزة ومتنوعة على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني.

يتزايد البحث حول الأعمال الدرامية الجديدة التي من المقرر عرضها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان، وهو شهر الصوم والفرحة و"اللمة الحلوة".

مسلسلات المتحدة في شهر رمضان 

يشهد هذا الموسم تقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق، ويستعرض “الدستور” جانب من أبرز مسلسلات رمضان 2024

بصور من العمل.. "المتحدة" تروج لمسلسل بدون سابق إنذار

التفاصيل الكاملة لانضمام "المتحدة" لـ صندوق دعم السينما Big time

مسلسل الحشاشين فى رمضان 2024

يقدم مسلسل "الحشاشين" تاريخ جماعة الحشاشين، التي كان يترأسها "حسن الصباح"، ويجسده النجم كريم عبدالعزيز، وتقع الأحدث في عام 1000، وهي أقدم جماعة قتالية عرفها التاريخ، حيث تدور الأحداث في القرن الحادي عشر الميلادي.

مسلسل عتبات البهجة

"يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة".. يقولها النجم يحيى الفخراني في بداية البرومو.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى

أعلنت شركة سينرجى عن برومو مسلسل "حق عرب"، من بطولة النجم أحمد العوضى، حيث يقدم المسلسل العوضي في دراما شعبية، تمتزج مع الإنسانية والرومانسية، و"الجدعنة".

والمسلسل من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل إمبراطورية ميم فى رمضان 2024

تدور أحداث المسلسل حول أسرة سعيدة مكونة من الأب و6 من الأبناء، وتتعاقب مشاكل الأبناء في مراحلهم المختلفة، ما يسمح للعمل بمناقشة قضايا الأجيال الشابة، كما سلط المسلسل الضوء على أمور تربوية ونفسية تخص الأسرة.

والمسلسل من بطولة النجم خالد النبوي وقصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل فراولة بطولة نيللى كريم

 تطل النجمة نيللي كريم على جمهورها بعمل كوميدي، باسم "فرولة"، ومن خلال الإعلان التشويقي للمسلسل نجد أن "فراولة، قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه

مسلسل كامل العدد بلس1

طرحت شركة المتحدة، البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد بلس1، الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن بطولة النجوم شريف سلامة ودينا الشربيني والفنانة القديرة إسعاد يونس.

 ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "بابا جه" في رمضان 2024

ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهو تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، ويشاركه البطولة نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف.

مسلسل صيد العقارب في موسم رمضان 2024

يدور المسلسل “صيد العقارب” حول فتاة تتمرد على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل بتجارة سموم العقارب، فتعكف على استخلاص سم العقارب وبيعه، وتلك الفتاة تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، وتشتعل الأحداث.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. منصة "Watch it" تروج لـ"الكبير أوي " بصور كوميدية

txt

مسلسلات رمضان 2024.. علاقة أكرم حسني وأوتاكا في مسلسل "بابا جه"

مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين فى رمضان 2024 مسلسل عتبات البهجة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي مسلسل إمبراطور مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

مواد متعلقة

سرى للغاية.. وثائق جديدة تكشف مهمة القوات البحرية فى حرب 73 (مستندات)

"تدمير أي محاولات عبور".. وثائق حرب أكتوبر السرية تكشف التوجيهات للعملية جرانيت 2 المعدلة

وثائق حرب أكتوبر.. كيف جرى التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والسورية فى آن واحد؟

تفاصيل شخصية سهر الصايغ أمام مصطفى شعبان في المعلم

تفاصيل دور شريف سلامة في مسلسل كامل العدد+1 الجزء الثاني

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. منهم "الحشاشين" و"الكبير أوي 8"

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أعمال مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم

الأكثر قراءة

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

شوبير: طائرة الأهلى تتعرض لحادث بمطار "أكرا" ومحاولات لتأجيل المباراة

ليفربول يضرب لوتون تاون برباعية ويبتعد بقمة الدورى الإنجليزى

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية