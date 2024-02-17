السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل شخصية سهر الصايغ أمام مصطفى شعبان في المعلم

المعلم
المعلم

خوض الفنان مصطفي شعبان السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال شخصية جديدة عليه وهى “تاجر السمك”، وسيظهر بهذه الشخصية من خلال أحداث مسلسل “المعلم” الذي سيعرض عبر قنوات المتحدة.

 

موعد عرض مسلسل المعلم في رمضان 2024

تقدم النجمة سهر الصايغ دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان في مسلسل "المعلم" الذى يتم التحضير له للعرض في شهر رمضان 2024.

ويجمع “المعلم” بين سهر الصايغ ومصطفى شعبان للعام الثانى على التوالي في دراما رمضان بعد مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023.

 

تفاصيل مسلسل المعلم 

وتجسد سهر الصايغ دور زوجة مصطفى شعبان ضمن الاحداث، ويتعرضا للعديد من الأزمات والمفارقات، بينما يظهر الأخير خلال العمل بدور تاجر أسماك ويتعرض للعديد من الأزمات ويدخل في صراعات مع منافسيه، وقام بتصوير معظم مشاهده في ميناء السويس على ان يستكمل التصوير في القاهرة.

 

وكان آخر أعمال سهر الصايغ في السينما، فيلم "الباب الأخضر" الذى تم عرضه حصريًا على منصة Watch it، وهو تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم

تتصاعد أحداث مسلسل "المعلم" حيث يقع والد الفنان مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفي شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن، بشتي الطرق.

 

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

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