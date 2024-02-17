مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لـ ياسمين رئيس في "جودر"

يواصل صناع مسلسل “جودر.. ألف ليلة وليلة” تصوير مشاهد المسلسل على قدم وساق، والذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال والنجمتان نور اللبنانية وياسمين رئيس، بقيادة المخرج إسلام خيري.

وطرحت منصة واتش ات الإلكترونية بوستر منفرد للفنانة ياسمين رئيس، وظهرت خلاله بالشخصية التي تجسدها ضمن أحداث العمل المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

يلعب الفنان ياسر جلال شخصية جديدة ومختلفة عن باقي أدواره السابقة في عالم الدراما حيث يقدم دور "جودر الصياد" وهو الشقيق الأصغر للأخوين وهما سليم وسالم، ويدخل شقيقا جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له.

وجودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارًا بأمه ومحبًا لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل "جودر" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

ويخوض النجم ياسر جلال تجربة الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن قدم مسلسل "علاقة مشروعة"، رمضان الماضي، وشارك في بطولته أيضا مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".