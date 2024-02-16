مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لرياض الخولي في "صيد العقارب"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع الشركة المنتجة لمسلسل “صيد العقارب” بوستر منفرد للفنان رياض الخولي، الذي يواصل تصوير مشاهده بقيادة المخرج أحمد حسن، لعرضه في موسم رمضان 2024.

ويجسد رياض الخولي خلال أحداث العمل دور والد الفنان محمد علاء، وحما النجمة غادة عبد الرازق، وسط صراعات كبيرة تحدث بين العائلتين.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

مسلسل صيد العقارب مسلسل اجتماعي، يناقش قضية صراعات بين الأقارب والعائلات وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

وتظهر غادة في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول" والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.

كما يشارك الفنان رياض الخولى أيضا خلال الماراثون الرمضانى المقبل في مسلسل "حق عرب" برفقة النجم أحمد العوضى فى أول بطولة له فى الدراما، ويشارك فى بطولة المسلسل أيضا كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.