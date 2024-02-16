أمير كرارة يهنئ صُناع "الحشاشين": مبروك يا حبايبنا

حرص النجم أمير كرارة، على تهنئة صناع مسلسل "الحشاشين"، وعلى رأسهم المخرج بيتر ميمي، بعد طرح البرومو الرسمي للعمل، والذي خطف الأنظار بإمكانياته الضخمة وديكوراته التاريخية.

وشارك "كرارة" البرومو عبر خاصية ستوري على فيس بوك، وعلق قائلا: "مبروك يا حبايبنا"، وتأتي هذه التهنئة بروح رياضية ولافتة طيبة تتماشى مع أخلاقيات النجم أمير كرارة، والذي يشارك في نفس الموسم بمسلسل "بيت الرفاعي"، والذي يواصل تصويره بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

وجدد الثنائي بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز، التعاون بينهما في سباق دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل "الحشاشين"، من إنتاج سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول "الحشاشين" قصه تاريخية تدور قبل ألف عام، وهي مستوحاة من أحداث تاريخية، وعن شخصيات حقيقية، منها شخصية حسن الصباح المرعبة.

أما مسلسل بيت الرفاعي يضم كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

ويواصل صناع المسلسل التصوير لبعض المشاهد الخارجية، علما بأن المخرج أحمد نادر جلال يحرص على الالتزام بالخطة التي وضعها لإنهاء العمل خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.

مسلسل "سوق الكانتو" يعد هو آخر مسلسل شارك به الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، ولعب خلاله دور طه القماش وهو نصاب، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي تاريخي.