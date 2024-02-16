مسلسلات رمضان 2024.. رشدي الشامي محامي بالنقض في "مسار إجباري"

يواصل الفنان رشدي الشامي، تصوير مشاهده ضمن مسلسل "مسار إجباري" الذي يخوض بطولته الفنانان الصاعدان عصام عمر، وأحمد داش، والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

ويظهر "رشدي" خلال الأحدث بدور "مجدي حشيش" المحامي بالقض والدستورية العليا، وتربطه بعض المواقف ببطلي العمل، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق والغموض.

أبطال وصنّاع "مسار إجباري"

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطى، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، ويظهر عصام عمر، بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش، فيُجسِّد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

رشدي الشامي في مسلسل "صدفة"

من جهة أخرى، يشارك رشدي الشامي في نفس الموسم بمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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