مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة لـ"يحيى الفخراني "

ينتظر جمهور النجم يحيي الفخراني عرض مسلسل “عتبات البهجة” المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل، والذي يواصل تصويره بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة.

قصة مسلسل عتبات البهجة

وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصارى الذي يجسده النجم يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمى يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة، وهى أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح، ويحث متابعيه على السعادة ونشر السلام والحب.



أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويشارك في بطولة مساسل عتبات البهجة بجانب الفنان الكبير يحيى الفخراني كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة.

آخر أعمال يحيي الفخراني

وغاب الفخراني عن موسم رمضان منذ تقديمه مسلسل “نجيب زاهي زركش” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخراني.

ويعتبر عتبات البهجة عودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصري" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

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