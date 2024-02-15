مسلسلات رمضان 2024.. بوستر منفرد لمحمد محمود عبد العزيز في "امبراطورية ميم"

يخوض الفنان محمد محمود عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل بمشاركته في مسلسل “امبراطورية ميم” أمام النجم خالد النبوي، ويواصل تصوير مشاهده على قدم وساق بقيادة المخرج محمد سلامة.

وطرحت الجهة المنتجة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفرد لمحمد محمود عبد العزيز، ظهر من خلاله بالشخصية التي يجسدها ضمن احداث العمل.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.



وقدم خالد النبوى في شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" وشارك في بطولته، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، محمد علاء، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.