الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. إطلالات أبطال "حق عرب" لـ أحمد العوضي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

يواصل صنَّاع مسلسل "حق عرب" تصوير مشاهد العمل على قدمٍ وساق، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وظهر أبطال مسلسل "حق عرب" بشخصياتهم التي يجسدونها ضمن الأحداث، حيث تظهر الفنانة دينا فؤاد بدور فتاة شعبية تعمل على مشروبات “قهوة وشاي” وتقع في غرام “عبد ربه” بطل العمل، بينما يظهر الفنان رياض الخولي، بدور صاحب مصنع الخشب الذي يعمل به “العوضي” ضمن الأحداث، أما الفنانة وفاء عامر، فتظهر بدور زوجة المعلم الذي يجسده رياض الخولي، بينما يظهر وليد فواز بدور عامل في مصنع الخشب.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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