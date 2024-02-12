دراما رمضان 2024| ملك قورة شقيقة أمير كرارة في "بيت الرفاعي"

تواصل الفنانة ملك قورة تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” بطولة النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

وتظهر “ملك” خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي بدور “رقية” وهي شقيقية “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، المتخرج من كلية طب، بينما تتخرج الأولى من كلية تجارة جامعة القاهرة بدرجة 89%، وتتصاعد الأحداث في اطار درامي مشوق مليء بالإثارة.

ويسعى المخرج أحمد نادر جلال لانهاء كافة مشاهد العمل خلال الاسبوع الأول من الشهر الكريم بالتزامن مع العرض، وانهى قرابة 60% من مشاهد العمل، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الاجتماعية وبها خط درامي شعبي ملء بالاثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.د

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.