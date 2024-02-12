الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سولد أوت".. محمود سعد يكشف أسرار نقل معبد فيلة ويحاور دينا الشربيني

النجمة دينا الشربيني
النجمة دينا الشربيني

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الخميس المقبل، على قناة "CBC"، يستكشف فيها أسرار جديدة من مدينة أسوان.

تسلط الحلقة التي تذاع في التاسعة مساء، كيف استطاع المهندسون المصريون نقل معبد فيلة، وما هي أشهر العادات والتقاليد المصرية المحفورة على جدران المعابد الفرعونية ومن هي الطفلة بسملة التي استطاعت أن تكتب وترسم بلسانها.

وفي حلقة الجمعة، تحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار دافئ وإنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.

سولد أوت المصريون الإعلامي محمود سعد محمود سعد cbc سولد أوت كامل العدد

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. تفاصيل كواليس تصوير "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة

"ثواني يا نجم".. فيديو طريف يجمع بطلا مسلسل "مسار إجباري"

"سبب فرحتي".. أحدث ديو غنائي لأحمد سعد وأصالة في عيد الحب

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان (إنفوجراف)

رمضان 2024: تفاصيل مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني (إنفوجراف)

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة (إنفوجراف)

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي (إنفوجراف)

رمضان 2024.. الصور الأولى لأكرم حسني مع أبنائه في "بابا جه"

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال