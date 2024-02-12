"سولد أوت".. محمود سعد يكشف أسرار نقل معبد فيلة ويحاور دينا الشربيني

يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الخميس المقبل، على قناة "CBC"، يستكشف فيها أسرار جديدة من مدينة أسوان.

تسلط الحلقة التي تذاع في التاسعة مساء، كيف استطاع المهندسون المصريون نقل معبد فيلة، وما هي أشهر العادات والتقاليد المصرية المحفورة على جدران المعابد الفرعونية ومن هي الطفلة بسملة التي استطاعت أن تكتب وترسم بلسانها.

وفي حلقة الجمعة، تحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على "سولد أوت" في حوار دافئ وإنساني تتحدث فيه لأول مرة عن أكبر محنة في حياتها وتشارك المشاهدين رحلتها مع الفقد.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.