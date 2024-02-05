حفلة المقامات الموسيقية العربية في "سولد أوت" الخميس والجمعة

يعرض برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة "CBC"، احتفالية كبرى للتعريف بمقامات الموسيقى العربية، على مدار حلقتين يومي الخميس والجمعة المقبلين.



الاحتفالية التي يحييها المطرب الكبير مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم، تقام بأوركسترا خاص بقيادة المايسترو عزيز المصري.



يشارك في احتفالية "سولد أوت" مجموعة من أقدم وأمهر العازفين المصريين ويتنوع العرض ما بين مقطوعات موسيقية لعبدالوهاب وفريد الأطرش وأغاني لأم كلثوم وعبدالمطلب ومحمد فوزي وغيرهم من الفنانين المصريين العظماء.



البرنامج يقدم ليلة موسيقية خاصة توثق جمال الموسيقى العربية وتحمل التنوع، وتُعرض في تمام الساعة التاسعة مساء.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالى الغنائية المتميزة.