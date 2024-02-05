دراما رمضان 2024.. غادة عبد الرازق تتاجر في السم بـ "صيد العقارب"

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “صيد العقارب” بقيادة المخرج أحمد حسن، تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وتظهر غادة خلال الأحداث بشخصية جديدة ومختلفة وهي تاجرة سم عقارب، وهي إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الاحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكر عن الإناث.

مسلسل “صيد العقارب” من تأليف باهر دويدار، وبطولة محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، محمد نجاتى، كريم محجوب، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.