الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. الفخراني وكيل وزارة على المعاش في "عتبات البهجة"

جريدة الدستور

غاب الفنان يحيي الفخراني عن دراما رمضان العام الماضي، لبحثه عن سيناريو لائق يستطيع جذبه للخوض به في المنافسة الرمضانية، وهو ما فعله سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية ابراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية، برفقة احفاده ضمن الاحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب احفاده ليصبح انفلونسر شهير، ويعود من خلال هذا العمل للكوميديا، ويتعاون خلاله مع المخرج مجدي أبو عميرة مخرج مسلسل "يتربى في عزو".

“عتبات البهجة” يشارك فى بطولته بجانب النجم يحيى الفخراني نخبة كبيرة من الفنانين، ومن بينهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، وليلى عز العرب، صلاح عبدالله، محسن منصور وغيرهم.

موسم رمضان 2024 يحيي الفخرانى عتبات البهجة رواية ابراهيم عبد المجيد رمضان 2024 دراما رمضان

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