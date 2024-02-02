أحمد شيبة ضيف خالد أبوبكر على قناة "ON"

حل المطرب الشعبي أحمد شيبة، مساء اليوم الجمعة، ضيفًا على برنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON".

ويكشف المطرب الشعبي كواليس جديدة في مسيرته الفنية وآخر أغنياته المقرر عرضها قريبًا، كما يتحدث عن انتشار أغنيته "آه لو لعبت يا زهر" وأغنية "الفقر والجدعنة"، إضافة إلى العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

ويقدم “شيبة” في البرنامج مجموعة من الأغاني التي أثرت به في مسيرته وارتبط بها في بداياته.

من ناحية أخرى، أدى المطرب أحمد شيبة مناسك العمرة على روح والدته، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر “شيبة” صورًا من أمام الكعبة بعد أداء العمرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "لبيك اللهم عمرة عن أمي، اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".