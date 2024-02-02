الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوى كرم تتألق.. حضور جماهيرى كبير فى حفلات "كأس آسيا" (صور)

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية نجوى كرم

تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في الليلة الثانية من حفلات قطر للسياحة التي يحتضنها الحي الثقافي كتارا وتنظمها شركة تذكار خلال فترة كأس آسيا.

وقدمت الفنانة نجوى كرم، مجموعة كبيرة من أشهر وأحدث أغنياتها التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي تواجد في المسرح المكشوف، وقام بالغناء مع النجمة صاحبة الشعبية الواسعة خليجيا وعربيا.

وأشادت الفنانة نجوى كرم بحضور الجمهور الكبير وتفاعله مع أغانيها.

وشهدت الليلة الأولى من الحفلات نجاحا كبيرا بتوقيع الفنانتين السعوديتين موضي الشمراني ورحاب الشمراني، ولاقى الحفل إشادة واسعة من جمهور الأغنية الخليجية بصفة عامة والسعودية خاصة.

وتضم قائمة النجوم المشاركين في الحفلات الغنائية، الفنانين: أحمد سعد ونوال، بالإضافة إلى المايسترو المغربي أمين بودشار، وستقام جميع الحفلات على المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا.

ومن المقرر أن يحيي الليلة الثالثة الموسيقار المغربي بو دشار، وذلك في الثامن من فبراير، على أن تحيي الفنانة نوال الكويتية الليلة الرابعة بتاريخ 9 فبراير، وتختتم الحفلات بليلة مصرية يحييها المطرب أحمد سعد في الحادي عشر من فبراير.

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