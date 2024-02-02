مُشيدًة ب"watch it".. داليا عثمان: حريصة على دعم الأفكار الإيجابية وتوعية المراهقين

قالت دكتور داليا عثمان أستاذ مساعد ورئيس قسم الإعلام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية، إن دور منصة watch it الإلكتورنية مميز جدًا في معالجة قضايا المجتمع وخاصة التركيز على الفئات التي كانت مهمشة مثل ذوي الهمم وأصحاب بعض الأمراض النفسية والعقلية.

وأضافت “داليا” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن اهمية مناقشة الموضوعات والقضايا الاجتماعية في عمل فني، هو رفع الوعي بها وكيفية التعامل معهم، بالإضافة إلى تكريس فكرة أن هؤلاء الأشخاص طبعيين ومن حقهم أن يكون لهم دور في حياتنا، ولا نستهين بهم وابعاد فكرة التنمر عليهم.

وأشارت إلى أن دور المنصات الرقمية المصرية وتحديدا watch it مهم، خاصة أن فئة مشاهديها من المراهقين والشباب، وهو ما يساعد على اضافة فكر إيجابي للجيل الجديد والذي نعتبره المستقبل القادم، كما لفتت إلى أن أهمية وجود منصة رقمية مصرية مهمة تساعد على ابتعاد شبابنا العربي عن المنصات الأجنبية التي تبث أفكار مشوهه لا تتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا العربي.

ووجهت دكتور داليا عثمان رسالة شكر للقائمون على منصة “واتش إت” الإلكترونية، وكل صناع الأعمال الفنية التي عرضت خلالها، لتقديم افكار مميزة ومهمة وتحص المجتمع، متمنية مزيد من الأعمال الفنية المختلفة والمليئة بالقضايا الاجتماعية المؤثرة.

من جانبه، استطاع المسلسل تصدر محركات البحث على موقع جوجل مع عرض كل حلقتين جديدتين على مدار الأسابيع الماضية، بعدما خلق حالة درامية متفردة وتناول طبيعة حياة مرضى طيف التوحد وبص روح الأمل والطمأنينة لدى العائلات، وإظهار أنهم لا يندرجون تحت فئة الأمراض الصعبة ولديهم قدرات خاصة.



مسلسل “حالة خاصة” مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.