مسلسلات رمضان 2024.. جومانة مراد شريكة يحيي الفخراني في "عتبات البهجة"

تواصل الفنانة جومانة مراد تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “عتبات البهجة” الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان يحيي الفخراني، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وتظهر الفنانة جومانة مراد بدور شريكة يحيي الفخراني ضمن الأحداث، بالمشروع الخاص به، وتدعى “نعناعة” وترتدي الحجاب، حيث تنتمي لمنطقة شعبية، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي كوميدي لايت.

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، هنادي مهنا، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، وعنبة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدى أبو عميرة.

ويعود يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائي للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".