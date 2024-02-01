الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. جومانة مراد شريكة يحيي الفخراني في "عتبات البهجة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تواصل الفنانة جومانة مراد تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “عتبات البهجة” الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان يحيي الفخراني، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وتظهر الفنانة جومانة مراد بدور شريكة يحيي الفخراني ضمن الأحداث، بالمشروع الخاص به، وتدعى “نعناعة” وترتدي الحجاب، حيث تنتمي لمنطقة شعبية، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي كوميدي لايت.

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل  ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، هنادي مهنا، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، وعنبة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدى أبو عميرة.

ويعود يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخراني للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائي للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

مسلسل عتبات البهجة جومانة مراد يحيي الفخرانى اجتماعي كوميدي لايت مدحت العدل السباق الرمضاني

مواد متعلقة

رمضان 2024| محمود عبد المغني شقيقًا لـ غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

"بين السطور" الحلقة 2.. صبا مبارك تتمسك ببرنامجها وتسعى لاستضافة جمايكا

"الأوف سيزون".. مصادر تكشف لـ"الدستور" تفاصيل "الوصفة السحرية.. لزواج ناجح"

رمضان 2024.. نيللي كريم تناقش قضية مهمة في "فراولة" بلمسة كوميدية

رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة

"حدوتة منسية" الحلقة 3.. إنقاذ محمود حجازى من الغرق وكشف ماضى سوسن بدر

قبل تصويره.. تفاصيل مسلسل "الساعة 5" بطولة آسر ياسين

غدًا.. نجوم "ليلة العيد" فى ضيافة لميس الحديدى على ON

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

موعد انتهاء الموجة الباردة

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟