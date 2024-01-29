"حدوتة منسية" الحلقة 3.. إنقاذ محمود حجازى من الغرق وكشف ماضى سوسن بدر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حدوتة منسية عدة أحداث شيقة، وكشفت الحلقة الجديدة التي عرضت على منصة wach it عن مفاجآت وربط الأحداث وتصاعدها.

بدأت الحلقة 3 من حدوتة منسية بمشهد “فلاش باك” حيث استرجعت “سعاد” سوسن بدر ذكرياتها بالماضي وعملها بمنزل أجانب رفقة “خيرت” أحمد فهيم، والتي تسببت في سجنه باتهامه سرقة عقد، وهو السبب الذي جعله يبحث عنها في الحاضر ويذكرها بنفسه.

وفي مشهد آخر، كشفت الأحداث عن إنقاذ “نوح” محمود حجازي، وذلك بعدما تعرض للغرق اثناء هجرته للعمل بالخارج، وأخذه الشخص الذي أنقذه إلى دمياط ليعمل في مصنع يملكه “الحاج حلمي” أحمد صيام، للحلويات، وبالفعل يبدأ العمل فيه.

"حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبوالعطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.