الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حدوتة منسية" الحلقة 3.. إنقاذ محمود حجازى من الغرق وكشف ماضى سوسن بدر

جريدة الدستور

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حدوتة منسية عدة أحداث شيقة، وكشفت الحلقة الجديدة التي عرضت على منصة wach it عن مفاجآت وربط الأحداث وتصاعدها.

بدأت الحلقة 3 من حدوتة منسية بمشهد “فلاش باك” حيث استرجعت “سعاد” سوسن بدر ذكرياتها بالماضي وعملها بمنزل أجانب رفقة “خيرت” أحمد فهيم، والتي تسببت في سجنه باتهامه سرقة عقد، وهو السبب الذي جعله يبحث عنها في الحاضر ويذكرها بنفسه.

وفي مشهد آخر، كشفت الأحداث عن إنقاذ “نوح” محمود حجازي، وذلك بعدما تعرض للغرق اثناء هجرته للعمل بالخارج، وأخذه الشخص الذي أنقذه إلى دمياط ليعمل في مصنع يملكه “الحاج حلمي” أحمد صيام، للحلويات، وبالفعل يبدأ العمل فيه.

"حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبوالعطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.

حدوتة منسية الحلقة 3 منصة WACH IT حدوتة منسية سوسن بدر محمود حجازي مسلسل حدوتة

مواد متعلقة

قبل تصويره.. تفاصيل مسلسل "الساعة 5" بطولة آسر ياسين

غدًا.. نجوم "ليلة العيد" فى ضيافة لميس الحديدى على ON

حازم إيهاب لـ"الدستور": فخور بالمشاركة في "عتبات البهجة" ويحيي الفخراني جميل

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "بين السطور" لـ صبا مبارك

رمضان 2024: أكرم حسني يواصل تصوير "بابا جه" بالشيخ زايد

بعد استئناف تصويره.. القائمة الكاملة لمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

"حدوتة منسية" الحلقة 2.. علاقة حب بين ريم ونوح وتعرض محمود حجازي للغرق

رمضان 2024: جلسات عمل مكثفة لصناع "الساعة 5" استعدادًا للتصوير

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل