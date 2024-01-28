الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024: جلسات عمل مكثفة لصناع "الساعة 5" استعدادًا للتصوير

اسر ياسين
اسر ياسين

يواصل صناع مسلسل "الساعة 5"، الذي يخوض بطولته الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة أحمد تحضيرات العمل استعدادًا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ويجري المخرج هاني خليفة جلسات عمل مكثفة للتعاقد رسميًا مع الفنانين المرحشين للمشاركة في البطولة بجانب آسر ياسين، وذلك بعدما استقر على أماكن التصوير، ووضع الخطة الزمنية لانطلاق التصوير، ومن المحتمل عرض العمل في النص الثاني من الشهر الكريم.

ويسجل "الساعة 5" ثانى تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ15 حلقة، بعدما شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، إلى جانب  طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رءوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نفسى ملىء بالتشويق.

أما آسر ياسين فيعرض له حالياً في السينمات فيلم "شماريخ"، ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما يعمل على تصوير فيلمين جديدين، هما "ولاد رزق 3" مع أحمد عز وعمرو يوسف وإخراج طارق العريان، و"فرقة الموت" مع أحمد عز ومنة شلبى وإخراج أحمد علاء.

الساعة 5 صناع مسلسل “الساعة 5” المخرج هانى خليفة آسر ياسين عائشة أحمد

مواد متعلقة

عماد رشاد والد شيري عادل في "الوصفة السحرية.. لزواج ناجح"

الليلة.. انطلاق أولى حلقات "بين السطور" على فضائية ON

بالفيديو.. بكاء مذيعات "الستات مايعرفوش يكدبوا" بسبب قصيدة فارس قطرية

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2024.. ميرنا جميل تقع بغرام أمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل "صيد العقارب" لغادة عبد الرازق

تنوع واختلاف.. أمير كرارة وأحمد نادر جلال يراهنان على "بيت الرفاعي"

محمد سلامة عن أطفال "إمبراطورية ميم": باخد منهم ملاحظات على السيناريو

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

تفاصيل مكالمة شيكابالا مع عبدالله السعيد قبل انضمامه للزمالك.. مصادر توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة