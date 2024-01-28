رمضان 2024: جلسات عمل مكثفة لصناع "الساعة 5" استعدادًا للتصوير

يواصل صناع مسلسل "الساعة 5"، الذي يخوض بطولته الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة أحمد تحضيرات العمل استعدادًا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ويجري المخرج هاني خليفة جلسات عمل مكثفة للتعاقد رسميًا مع الفنانين المرحشين للمشاركة في البطولة بجانب آسر ياسين، وذلك بعدما استقر على أماكن التصوير، ووضع الخطة الزمنية لانطلاق التصوير، ومن المحتمل عرض العمل في النص الثاني من الشهر الكريم.

ويسجل "الساعة 5" ثانى تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ15 حلقة، بعدما شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رءوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نفسى ملىء بالتشويق.

أما آسر ياسين فيعرض له حالياً في السينمات فيلم "شماريخ"، ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما يعمل على تصوير فيلمين جديدين، هما "ولاد رزق 3" مع أحمد عز وعمرو يوسف وإخراج طارق العريان، و"فرقة الموت" مع أحمد عز ومنة شلبى وإخراج أحمد علاء.