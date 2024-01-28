الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. انطلاق أولى حلقات "بين السطور" على فضائية ON

جريدة الدستور

تعرض قناة on أولى حلقات مسلسل “بين السطور” الذي تخوض بطولته صبا مبارك ونخبة من الفنانين عبر شاشتها اليوم في الثامنة مساءً.

يذاع “بين السطور” من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في الثانية عشرة مساءً، كما أنه يمكن إعادة الحلقات مرة أخرى في الساعة الخامسة صباحًا.

"بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

ويجسّد أحمد فهمى شخصية وكيل نيابة في أحداث المسلسل، إلا أن حياته تتغير ويصبح محاميًا، كما تجسد صبا مبارك شخصية مذيعة لامعة ومشهورة وتتعرض لعدة أزمات خلال الأحداث، كما يجسد محمد علاء شخصية رجل أعمال مشهور.

كان آخر أعمال أحمد فهمى حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذة عن كتاب للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

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