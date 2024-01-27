مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصيات مسلسل "صيد العقارب" لغادة عبد الرازق

تواصل النجمة غادة عبد الرازق تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسلها الجديد “صيد العقارب” بقيادة المخرج أحمد حسن لتخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وتظهر غادة خلال الأحداث بشخصية إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الاحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكر عن الإناث.

ويواصل صناع المسلسل تصوير مشاهد العمل بلوكيشن طريق اسكندرية الصحراوي، على أن ينتقلوا الى منطقة مصر الجديدة من ثم مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مشاهد الصعيد هناك.

مسلسل “صيد العقارب” من تأليف باهر دويدار، وبطولة محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، محمد نجاتى، كريم محجوب، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.