الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين المقبل.. منى زكى وصُناع فيلم "الرحلة 404" فى ضيافة صاحبة السعادة

جريدة الدستور

تحل النجمة الكبيرة منى زكي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة "dmc" يوم الإثنين المقبل في تمام الحادية عشرة مساء.

وتروي منى زكي، خلال الحوار، مجموعة من الحكايات والكواليس الخاصة بفيلم "الرحلة 404"، كما تسرد عددا من التفاصيل الخاصة بالعمل.

ينضم إليها خلال الحلقة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والفنانتان جيهان الشماشرجي وسعاد بوشناق، الذين يتطرقون لعدد من الشخصيات وضيوف الشرف في الفيلم، وكواليس ما دار بينهم أثناء التصوير وعدد من المفاجآت والأحداث التي يتعرف عليها المشاهد لأول مرة.

  • جدير بالذكر أن حلقة الثلاثاء من البرنامج هي حلقة خاصة عن الفنان الراحل محمد فوزي، ولقاء مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو أحمد عامر والناقد الفني أشرف غريب، مع مجموعة كبيرة من الأصوات الواعدة من دار الأوبرا المصرية يقدمون مجموعة من أهم الأغنيات التي قدمها الراحل محمد فوزي.
منى زكي DMC إسعاد يونس الرحلة 404 سعاد بوشناق البرنامج

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