الإثنين المقبل.. منى زكى وصُناع فيلم "الرحلة 404" فى ضيافة صاحبة السعادة

تحل النجمة الكبيرة منى زكي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة "dmc" يوم الإثنين المقبل في تمام الحادية عشرة مساء.

وتروي منى زكي، خلال الحوار، مجموعة من الحكايات والكواليس الخاصة بفيلم "الرحلة 404"، كما تسرد عددا من التفاصيل الخاصة بالعمل.

ينضم إليها خلال الحلقة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والفنانتان جيهان الشماشرجي وسعاد بوشناق، الذين يتطرقون لعدد من الشخصيات وضيوف الشرف في الفيلم، وكواليس ما دار بينهم أثناء التصوير وعدد من المفاجآت والأحداث التي يتعرف عليها المشاهد لأول مرة.