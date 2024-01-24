الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صاحبة السعادة ومنى الشاذلى تقدمان حلقات مميزة هذا الأسبوع

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

تستعد شبكة قنوات دي إم سي وأون وسي بي سي لتقديم عدد مميز من الحلقات هذا الأسبوع من خلال برنامج صاحبة السعادة للإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس وكذلك معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي.

والخميس المقبل، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها "معكم منى الشاذلي" المطرب الكبير محمد الحلو الذي  يقدم الكثير من أغانيه وأغاني الكبار الراحلين ويتحدث عن الكثير من ذكرياته وحياته الفنية والشخصية، كما يقدم عددًا من تترات الأغاني منها "زيزينيا وليالي الحلمية"

وخلال الحلقة نفسها تحل المطربة هلا رشدي ضيفة على منى الشاذلي وتقدم الكثير من أغانيها، كما تقدم فقرة مشتركة مع الفنان الكبير محمد الحلو وفي مفاجأة كبيرة تقدم خلال الحلقة مقاطع تيك توك مع الحلو وتغني معه عددًا من أغانيه وسط حلقة مليئة بالكوميديا والضحك.

ويقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل، على CBC في رحلته للبحث عن الشخصيات المصرية الاستثنائية، يحاور محمود سعد أكبر تاجرة خضار في سوق البدرشين، أم سمر والتي تحكي كيف أصبحت "المعلمة تمساحة" في سوق يغلبه الرجال، ومن البدرشين لأسوان، يقابل محمود سعد "الحاجة ليلى" التي تعد أول سيدة في النوبة تصبح شيفًا متخصصًا وهي شهيرة بوصفتها السحرية للملوخية.

في حلقة الجمعة من البرنامج، تحيي فرقة "وسط البلد" حفل سولد أوت كامل العدد، حيث تتذكر الفرقة أشهر أغانيها على مدار أكثر من 25 سنة، وتقدم الفرقة عرضها على مسرح سولد أوت بتوزيع مختلف وبمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته والذي يضفي علي الأغاني روحًا جديدة.

في حلقة الجمعة من البرنامج، تحيي فرقة "وسط البلد" حفل سولد أوت كامل العدد، حيث تتذكر الفرقة أشهر أغانيها على مدار أكثر من 25 سنة، وتقدم الفرقة عرضها على مسرح سولد أوت بتوزيع مختلف وبمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته الذي يضفي علي الأغاني روحًا جديدة.

شبكة قنوات دي إم سي شبكة قنوات دي إم سي وأون وسي بي سي برنامج صاحبة السعادة صاحبة السعادة إسعاد يونس معكم منى الشاذلي مع الإعلامية منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي

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