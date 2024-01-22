الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. رئيس الأوبرا يحتفل بالموسيقار محمد فوزي مع صاحبة السعادة

رئيس الأوبرا وصاحبة
رئيس الأوبرا وصاحبة السعادة

يحل الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، غدا الثلاثاء، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، الذي يعرض على قناة سي بي سي الفضائية.

نجوم الأوبرا يحتفلون بالموسيقار محمد فوزي 

كما تستضيف إسعاد يونس، فى نفس الحلقة، المايسترو أحمد عامر ومجموعة كبيرة من مطربي ومطربات دار الأوبرا المصرية، لعمل احتفالية خاصه عن الموسيقار والفنان القدير الراحل محمد فوزي.

مراحل حياة محمد فوزي

ويتخلل اللقاء، فقرة يتحدث خلالها الناقد الفني أشرف غريب، ويوضح أهم مراحل حياة محمد فوزي، فيما يشدو كل من ضيوف الفقرة المطرب محمد حسن، والمطربة سمية وجدي، والمطرب الطفل محمد محمود، والمطرب محمد متولي، والمطرب حسام حسني، بأجمل ما غنى محمد فوزي، ويقدموا برنامج فني مميز يضم اروع اعمال محمد فوزى التى تعاون فيها مع كبار الملحنين، ومنها حبيبي وعنيا، الشوق الشوق، كل دقة في قلبي ساكن في حي السيدة، لقيته وهويته، تملي في قلبي، استعراض الزهور، أي والله، ليا عشم، فيه حاجة شغلاك، مال القلب ماله، راح توحشيني، عمري ما دقت الحب، أنا قلبي خالي، يا أعز من عيني، ويلك ويلك، طير بينا يا قلبي، فين قلبي".

كذلك ترصد إسعاد يونس أهم الأعمال الفنية للفنان الراحل وكنوزه اللحنية التي تظهر من خلال البرنامج خلال الحلقة.

محمد فوزي 

ومحمد فوزي، أحد أشهر المطربين المصريين، عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.

حقق نجاحًا غنائيًا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وأسس شركة مصرفون لإنتاج الأسطوانات، التى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر. رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركًا رصيدًا فنيًا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلمًا سينمائيًا.

رئيس الأوبرا الدكتور خالد داغر نجوم الأوبرا محمد فوزي صاحبة السعادة

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